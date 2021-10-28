Мінцифри спростить "гімнастику для шиї" при верифікації в "Дії"

У Міністерстві цифрової трансформації пояснили, для чого потрібна так звана "гімнастика для шиї" при вході в додаток Дія". У відомстві пообіцяли спростити процедуру верифікації для отримання COVID-сертифіката.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів керівник з розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Баник .

"Це не просто "гімнастика", щоб отримати COVID-сертифікат, хоча так може здатися. Насправді це перший зрозумілий випадок, коли через Мобільний додаток треба скористатися "Дія", - сказав він.

За його словами, підпис - це електронний ключ, і його важливість надзвичайно важлива. Банік зазначив, що в майбутньому за допомогою цього ключа можна буде продавати нерухомість і оформляти автомобілі.

"Навіщо потрібна ця "гімнастика для шиї"? Наші нейромережі повинні упевнитися, що перед телефоном жива людина", - пояснив представник Мінцифри.

Він додав, що саме тому користувачеві треба порухатися, тому що фотографію або 3D-модель не можливо так направити таким чином, щоб отримати підтвердження особи. Далі, за його словами, живе обличчя порівнюється з фотографією в біометричному закордонному паспорті або ID-карті.

"Зараз ми працюємо на тім, щоб спростити саму процедуру отримання COVID-сертифіката і прибрати або зменшити тривалість верифікації через "Дія". Підпис на цій функції. Думаю, що протягом цього тижня вже стане відомо, що саме планується", - уточнив Банік.

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