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Мінцифри створили чатбота для попередження ЗСУ про позиції ворога

Новость на русском →
Четвер 10 березня 2022 13:46
Мінцифри створили чатбота для попередження ЗСУ про позиції ворога Фото: Мінцифри створили чатбота для попередження ЗСУ про позиції ворога (diia.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Міністерство цифрової трансформації створили офіційного чатбота у Telegram "єВорог". Він допоможе ЗСУ дізнаватися місце перебування російських військ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Мінцифри.

Як користуватися ботом:

  • в першу чергу необхідно авторизуватися й підтвердити свою особу через застосунок "Дія", аби диверсанти не змогли користуватися застосунком;
  • обрати, що саме ви побачили - техніку, або ж військових;
  • надіслати фото або ж відеопідтвердження;
  • обрати область й вказати геолокацію;
  • описати подробиці.

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Міністерство цифрової трансформації
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