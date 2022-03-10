Мінцифри створили чатбота для попередження ЗСУ про позиції ворога
Фото: Мінцифри створили чатбота для попередження ЗСУ про позиції ворога (diia.gov.ua)
Міністерство цифрової трансформації створили офіційного чатбота у Telegram "єВорог". Він допоможе ЗСУ дізнаватися місце перебування російських військ.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Мінцифри.
Як користуватися ботом:
- в першу чергу необхідно авторизуватися й підтвердити свою особу через застосунок "Дія", аби диверсанти не змогли користуватися застосунком;
- обрати, що саме ви побачили - техніку, або ж військових;
- надіслати фото або ж відеопідтвердження;
- обрати область й вказати геолокацію;
- описати подробиці.
Війна Росії проти України триває п'ятнадцятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах та міжнародна реакція – у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.