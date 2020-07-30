Минцифры просит 5,5 млрд гривен на подключение к интернету населенных пунктов

Фото: подключение к интернету (ec.europa.eu)

Ведомство готовит соответствующий запрос в Минфин

Министерство цифровой трансформации планирует просить у правительства 5,5 млрд гривен на подключение к сети интернет населенных пунктов, где нет покрытия. Ведомство готовит соответствующий запрос в Министерство финансов.

Об этом сказал заместитель министра по цифровой трансформации Александр Шелест во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

"Вопрос сколько нужно на это денег... это почти 5,5 млрд гривен, из них 3,3 миллиарда гривен необходимо выделить для подключения самого канала к объекту и еще 2 - на подключение объекта к локальным сетям. Мы уже готовим запрос в Министерство финансов на следующий год", - сказал Шелест.

Он добавил, что Минцифры планирует профинансировать подключение учреждений социальной инфраструктуры к интернету.

Напомним, в ноябре прошлого года стало известно, что в Украине 15% населения не имеет доступа к широкополосному интернету, что составляет 6,3 миллиона человек.

Как писало РБК-Украина, в мае Минцифры сообщало, что на сегодня покрытие 4G охватило большую часть населенных пунктов Украины.