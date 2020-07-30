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Мінцифри просить 5,5 млрд гривень на підключення до інтернету населених пунктів

Україна, Четвер 30 липня 2020 12:58
Мінцифри просить 5,5 млрд гривень на підключення до інтернету населених пунктів
Фото: підключення до інтернету (ec.europa.eu)
Автор: Маріанна Присяжнюк

Відомство готує відповідний запит до Мінфіну

Міністерство цифрової трансформації планує просити в уряду 5,5 мільярдів гривень на підключення до мережі інтернет населених пунктів, де немає покриття. Відомство готує відповідний запит до Міністерства фінансів.

Про це сказав заступник міністра з цифрової трансформації Олександр Шелест під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

"Питання скільки потрібно на це грошей… це майже 5,5 мільярдів гривень, з них 3,3 мільярда гривень необхідно виділити для підключення самого каналу до об'єкта та ще 2 - на підключення об’єкта до локальних мереж. Ми вже готуємо запит до Міністерства фінансів на наступний рік", - сказав Шелест.

Він додав, що Мінцифри планує профінансувати підключення закладів соціальної інфраструктури до інтернету.

Нагадаємо, у листопаді минулого року стало відомо, що в Україні 15% населення не має доступу до широкосмугового інтернету, що становить 6,3 мільйона осіб.

Як писало РБК-Україна, у травні Мінцифри повідомляло, що на сьогодні покриття 4G охопило більшу частину населених пунктів України.

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