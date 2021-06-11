Минцифры отобрало 165 ОТО. Они получат финпомощь на развитие ЦПАУ

Ожидается, что это обеспечит 5 млн украинцев современным государственным сервисом.

"Мы активно развиваем сеть модернизированных ЦПАУ по всей стране. Для этого впервые в Украине ввели целевую финансовую господдержку на развитие Дия Центров. Украинцы смогут получать государственные услуги рядом со своим домом", - отметил глава Минцифры Михаил Федоров.

Министерство работает над тем, чтобы повысить качество услуг в ЦПАУ минимум до 90%.

В общем 165 общин получат финансовую помощь.

Указано, что 24 общины, не имеющие ЦПУ, получат 56,2 млн гривен на строительство и 4,9 млн грн на оборудование. Благодаря этому 271 тысяча украинцев получит доступ к админуслугам.

В ведомстве отметили, что 19 общин, которые трансформируют ЦПАУ райгосадминистрации в ЦПАУ органа местного самоуправления, получат 45,4 млн гривен на строительство и 5,4 млн гривен на оборудование. Благодаря этому 498 тысяч жителей бывших райцентров смогут получать услуги в модернизированных ЦПАУ.

Кроме того, 122 общины, которые стремятся улучшить и осовременить ЦПАУ ОМС, получат 81,3 млн гривен на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт и 37,8 млн гривен на новое оборудование. Это позволит более 4,5 млн украинцев получать больше необходимых услуг в едином пространстве и комфортных условиях.

"Уже вскоре запустятся более 100 Дия Центров, а в 52 ЦПАУ будут работать зоны для консультации предпринимателей Дия.Бизнес. Благодаря субвенции общины получат паспортное оборудование, оборудование для изготовления водительского удостоверения и другое оборудование, что расширит количество доступных услуг в ЦПАУ", - сообщила замглавы Минцифры Людмила Рабчинская.