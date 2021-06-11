Мінцифри відібрало 165 ОТГ. Вони отримають фіндопомогу на розвиток ЦНАПів

Очікується, що це забезпечить 5 мільйонів українців сучасним державним сервісом.

"Ми активно розбудовуємо мережу модернізованих ЦНАП по всій країні. Для цього вперше в Україні запровадили цільову фінансову держпідтримку на розвиток Дія Центрів. Українці зможуть отримувати державні послуги поруч зі своєю домівкою", - зазначив глава Мінцифри Михайло Федоров.

Міністерство працює над тим, щоб підвищити якість послуг у ЦНАП до щонайменше 90%.

Загалом 165 громад отримають фінансову допомогу.

Вказано, що 24 громади, що не мають ЦНАП, отримають 56,2 млн гривень на будівництво та 4,9 млн грн на обладнання. Завдяки цьому 271 тисяча українців отримає доступ до адмінпослуг.

У відомстві зазначили, що 19 громад, що трансформують ЦНАП райдержадміністрації у ЦНАП органу місцевого самоврядування, отримають 45,4 млн гривень на будівництво та 5,4 млн гривень на обладнання. Завдяки цьому 498 тисяч жителів колишніх райцентрів зможуть отримувати послуги в модернізованих ЦНАП.

Крім того, 122 громади, що прагнуть покращити та осучаснити ЦНАП ОМС, отримають 81,3 млн гривень на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт та 37,8 млн гривень на нове обладнання. Це дозволить понад 4,5 млн українців отримувати більше необхідних послуг в єдиному просторі та комфортних умовах.

"Уже незабаром запустяться понад 100 Дія Центрів, а в 52 ЦНАП працюватимуть зони для консультації підприємців Дія.Бізнес. Завдяки субвенції громади отримають паспортне обладнання, обладнання для виготовлення водійського посвідчення та інше устаткування, що розширить кількість доступних послуг у ЦНАП", - поінформувала замглави Мінцифри Людмила Рабчинська.