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Расстояние до ЦПАУ в общинах должно быть не более 14 километров, - Шмыгаль

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Украина, Среда 02 июня 2021 15:52
Расстояние до ЦПАУ в общинах должно быть не более 14 километров, - Шмыгаль Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль подчеркнул, что расстояние до центров предоставления административных услуг в общинах должно составлять не более 14 километров, а дорога транспортом - не более 30 минут. Правительство поддержало соответствующие методические рекомендации местной власти.

Об этом Шмыгаль сообщил в своем Telegram.

"Правительство поддержало установление методических рекомендаций для органов местного самоуправления по поводу критериев территориальной доступности ЦПАУ и их территориальных подразделений. Мы вводим критерии по размещению центров предоставления админуслуг", - подчеркнул глава Кабмина.

Он добавил, что на этот год предусмотрена субвенция на расширение сети ЦПАУ в размере 231 млн гривен.

Как писало РБК-Украина, в феврале правительство расширило перечень админуслуг, которые предоставляются через ЦПАУ. Украинцы получили право обращаться в центры для предоставления льгот и социальной помощи.

Напомним, в Украине создают Национальную веб-платформу центров предоставления административных услуг. Теперь юридические и физические лица смогут онлайн получать информацию для обращения к ЦПАУ.

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