У Мінцифрі назвали головну перевагу України на світовому ринку зброї

У чому перевага українського ОПК

Конкурентна перевага українського оборонно-промислового комплексу полягає не в масштабі виробництва, адже у світі є й більші гравці. Головними перевагами є швидкість та бойовий досвід, якого немає ні в кого.

"Це не тимчасовий воєнний бум. Це народження нової індустрії з конкурентними перевагами, яких немає в жодній іншій країні: бойове тестування технологій, стислий цикл розробки (тижні замість років), direct feedback loop між фронтом і виробництвом", – запевнила Оксана Ферчук.

Європейські партнери також визнають цю перевагу. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, коментуючи запуск EU-Ukraine Drone Deal у липні 2026 року, наголосила, що в Європи немає того бойового досвіду й експертизи, яку виборола Україна.

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Від бойового досвіду до технологічних продуктів

Ця перевага вже трансформується у продукти з високою доданою вартістю. Йдеться не просто про збірку дронів, а про програмне забезпечення та технологічні платформи.

Прикладом є Swarmer – перша українська DefenseTech-компанія, що вийшла на Nasdaq у березні 2026 року.

Її платформа дозволяє одному оператору керувати роєм із 25 дронів на основі штучного інтелекту, натренованого на даних понад 100 тисяч бойових місій.

Модель компанії передбачає ліцензування технології виробникам дронів по всьому світу. Такий підхід забезпечує набагато вищу маржу, ніж просто виробництво "заліза".

Схожий шлях і у морських дронів. Дрони Magura від UForce – компанії, що об’єднала дев’ять українських оборонних виробників і стала першим оборонним "єдинорогом" країни з оцінкою понад $1 млрд, – уразили понад 12 російських кораблів у Чорному морі. Водночас українські дрони-перехоплювачі вже збивають до 70% російських ударних дронів у небі над Києвом.

"Дрон складається з батареї, магніта, плати, чипу, вибухівки. У наших дронах майже все імпортне. Коли хтось каже: "Наш продукт локалізований на 90%" – він користується тим, що люди не розуміють, з чого складається дрон", – пояснив голова наглядової ради кластера Brave1 Олександр Борняков.