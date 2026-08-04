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Минцифры и бизнес договорились об отсрочке еАкциза до 1 июля 2027

13:04 04.08.2026 Вт
2 мин
Запуск еАкциза могут отсрочить для доработки системы
aimg Сергей Новиков
Минцифры и бизнес договорились об отсрочке еАкциза до 1 июля 2027 Круглый стол ЕВА и Минцифры по запуску еАкциза (фото:eba.com.ua)
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Министерство цифровой трансформации поддержало призыв бизнеса перенести обязательный запуск системы еАкциз. Верховной Раде будет предложено отсрочить старт реформы до 1 июля 2027 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Европейской бизнес ассоциации (ЕВА).

Минцифра поддержала перенос запуска еАкциза

Министерство цифровой трансформации Украины поддержало предложение бизнеса о переносе сроков обязательного запуска системы еАкциз. Соответствующее заявление во время круглого стола Европейской Бизнес Ассоциации сделала министр Оксана Ферчук.

По ее словам, Минцифра планирует предложить Верховной Раде перенести начало работы системы с ноября 2026 на 1 июля 2027 года.

Вопросы обсудили во время круглого стола ЕВА с участием представителей Минцифры, Министерства финансов, Государственной налоговой службы, Государственной таможенной службы, бизнеса и других стейкхолдеров. Участники также рассмотрели обновленную дорожную карту внедрения системы и предоставили свои предложения.

В Европейской Бизнес Ассоциации подчеркнули, что компании поддерживают введение еАкциза как инструмента борьбы с нелегальным оборотом подакцизной продукции, однако считают, что система пока не готова к полноценному запуску.

Бизнес ожидает больше времени на тестирование системы

В ЕВА отметили, что дополнительное время необходимо экономическим операторам для завершения тестирования, интеграции собственных IТ-решений и адаптации внутренних процессов.

"Мы благодарны всем привлеченным государственным органам за совместную работу и готовность к диалогу. Важно убедиться, что переход на еАкциз будет предсказуемым и технически стабильным и не будет создавать рисков для работы бизнеса и поступлений в государственный бюджет", - отметила заместитель директора ЕВА Светлана Михайловская.

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В Минцифры сообщили, что внедрение еАкциза остается одним из ключевых приоритетов ведомства. Разработчики выпустили обновленную версию системы со стабильным API, продолжают дорабатывать функционал и устранять технические недостатки. Также финальный этап внутреннего тестирования проходит офлайн-приложение, которое после этого планируют передать бизнесу для испытаний.

В ЕВА выразили надежду, что Верховная Рада поддержит законодательный перенос сроков запуска системы, что позволит завершить тестирование и обеспечить бесперебойный переход на еАкциз.

Напомним, ранее глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что введение еАкциза, запланированное на 1 ноября 2026 года, вероятно, придется снова перенести из-за неготовности программного обеспечения.

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