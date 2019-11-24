В Германии призывают признать доступ к интернету основным правом человека

Фото: Петер Альтмаєр (flickr.com/germanembassylondon)

Альтмаер сравнил право на свободный доступ к Интернету с правами на образование и медицину

Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмаер призывает признать свободный доступ к Интернету основным правом человека. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на DW.

Альтмаер сравнил право на свободный доступ к Интернету с правами на образование и медицинское обслуживание.

"Свободный доступ к интернету должен быть фундаментальным правом, что касается людей во всем мире", - заявил Альтмаєр.

По его словам, интернет должен "оставаться глобальным и свободным" для жителей развивающихся стран и государств с переходной экономикой. Этого подхода следует придерживаться не только правительствам, но и негосударственным структурам, заявил он.

Напомним, Соединенные Штаты Америки ввели санкции против министра информационных и коммуникационных технологий Ирана Мохаммада Джавада Азари-Джахроми за его роль в широкомасштабной интернет-цензуре во время протестов в стране.

Отметим, в Иране отключили мобильный связь и ограничили доступ в интернет на фоне массовых протестов против повышения цен на бензин. Вечером 16 ноября без интернета осталось 93% территории Ирана. Также перестала работать связь крупнейших операторов мобильной связи.