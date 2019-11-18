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Google выделил Кабмину 1000 аккаунтов для перехода на их сервисы

Новости » Политика     18.11.2019 - 15:38
Google выделил Кабмину 1000 аккаунтов для перехода на их сервисы
Фото: Дмитрий Дубилет (Виталий Носач/РБК-Украина)

Инструменты Google планируют использовать в целях экономии времени

Американская компания Google выделила Кабинету министров 1000 бесплатных аккаунтов для перехода на сервисы интернет-гиганта. Об этом в Telegram сообщил министр Кабмина Дмитрий Дубилет.

По его словам, инструменты Google планируют использовать в целях экономии времени.

"Прежде всего я рассчитываю на Google Docs и Spreadsheet. Вы даже не представляете, сколько времени тратят государственные служащие за то, что не могут просто “зашерити” документы и работать над ними вместе. Вместо этого куча времени уходит на логистику бумажек и черчению по ним карандашами. Также рассчитываю на Google Forms. Сейчас, если нужно собрать информацию от других госорганов или сотрудников, на это тратится куча времени, потому что информация собирается через документы и затем систематизируется вручную", - сообщил Дубилет.

Он проинформировал, что на этой неделе сотрудники правительства начали курсы обучения инструментам от американской компании, а также добавил, что сервисы будут использоваться не во всех случаях.

"Есть случаи, когда инструменты Google использовать нельзя (например, информация с ограниченным доступом), но таких случаев немного", - отметил Дубилет.

Напомним, 29 октября был опубликован закон об электронном документообороте в парламенте. Закон вносит изменения в регламент в части подачи сопроводительных документов в электронном виде.

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