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У Мінцифри назвали рівень покриття України інтернетом

Новини » Телеком & IT     24.11.2019 - 23:08
У Мінцифри назвали рівень покриття України інтернетом
Фото: Михайло Федоров (РБК-Україна)

На сьогодні близько 70% території України покриті інтернетом

В Україні рівень покриття України інтернетом доходить до близько 70%. Як передає РБК-Україна, про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв’ю "Радіо Свобода".

За його словами, на сьогодні Кабмін та міністерство зокрема проводять відповідні дослідження. Також Федоров назвав перспективи розвитку інтернету в Україні.

"Регулятор нам дає дані, що на 62% покрита країна. Але це не про мобільний, а про швидкісний інтернет. Але ми вже бачимо, коли почали занурюватися і шукати додаткові джерела досліджень, що вже десь до 70% ми доходимо...Наша мета - на 90-100%", - заявив міністр.

Федоров підкреслив, що урядом заплановано досягти цієї мети до 2022 року.

Нагадаємо, американська компанія Google виділила Кабінету міністрів 1000 безкоштовних акаунтів для переходу на сервіси інтернет-гіганта. Всі інструменти Google в уряді планують використовувати в цілях економії часу.

Зазначимо, що у Німеччині закликали визнати вільний доступ до Інтернету основним правом людини. Зокрема, вільний доступ до Інтернету прирівнюється з правами на освіту та медичне обслуговування.

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