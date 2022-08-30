Минцифра вдвое увеличила количество мест в проекте IT Generation

По его словам, теперь в проекте IT Generation 1830 мест вместо 1000. Начальное количество рассчитывалось на основании максимальной стоимости курса - 1000 долларов. Но многие украинцы выбирают курсы средней стоимостью 600 долларов.

"Сейчас школы производят отбор учащихся. Начинаем обучение осенью", - добавил Федоров.

Что такое IT Generation

Это совместный проект Министерства цифровой трансформации с блокчейн-системой Binance и Львовским IТ Кластером. В его рамках граждане Украины могут получить специальность в IT-сфере.

Операционная поддержка проекта проводится в сотрудничестве с программой USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" и при технической поддержке ПРООН.