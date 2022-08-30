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Мінцифра вдвічі збільшила кількість місць у проекті IT Generation

Фото: віце-прем'єр Михайло Федоров (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Для майбутніх учасників проекту IT Generation майже в два рази збільшили кількість місць в школах, які будуть безкоштовно навчати майбутніх IT-фахівців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Telegram віце-прем'єра з питань цифрової трансформації Михайла Федорова.

За його словами, тепер у проекті IT Generation 1830 місць замість 1000. Початкова кількість розраховувалося на підставі максимальної вартості курсу - 1000 доларів. Але багато українців вибирають курси середньою вартістю 600 доларів.

"Зараз школи проводять відбір учнів. Починаємо навчання восени", - додав Федоров.

Що таке it Generation

Це спільний проект Міністерства цифрової трансформації з блокчейн-системою Binance та Львівським ІТ Кластером. В його рамках громадяни України можуть отримати спеціальність в IT-сфері.

Операційна підтримка проекту проводиться у співпраці з програмою USAID" конкурентоспроможна економіка України " та за технічної підтримки ПРООН.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, як подати заявку на участь в IT Generation.

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ITМихайло Федоров