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Минцифра призвала заблокировать Apple Store для россиян

Автор: Антон Федорцив

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров обнародовал официальное письмо генеральному директору Apple Тиму Куку с просьбой прекратить поставки сервисов и продукции в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на персональный Telegram-канал министра.

В ведомстве назвали современные технологии "лучшим ответом на танки, грады и ракеты".

"Обращаюсь к Вам с большой просьбой и уверен, что Вы не только услышите, но и сделаете все возможное, чтобы защитить Украину, защитить Европу и, наконец, весь демократический мир от кровавой авторитарной агрессии – с просьбой прекратить поставки сервисов и продукции Apple на территорию Российской Федерации, в т. ч. заблокировать доступ к Apple Store", – говорится в обращении.

Также Федоров выразил уверенность, что подобные меры технологического гиганта активизируют молодежь и проактивное население России к остановке военной агрессии против Украины.

К слову, ранее ряд иностранных операторов отменил плату за звонки в Украину.

Напомним также, что The New York Times показал новорожденных в бомбоубежищах Днепра.

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