Мінцифра закликала заблокувати Apple Store для росіян

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров оприлюднив офіційний лист до генерального директора Apple Тіма Кука з проханням припинити постачання сервісів і продукції до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на персональний Telegram-канал міністра .

У відомстві назвали сучасні технології "найкращою відповіддю на танки, гради та ракети".

"Звертаюся до Вас з великим проханням і впевнений, що Ви не лише почуєте, а й зробите все можливе, щоб захистити Україну, захистити Європу та, зрештою, увесь демократичний світ від кривавої авторитарної агресії – з проханням припинити постачання сервісів та продукції Apple на територію Російської Федерації, у т. ч. заблокувати доступ до Apple Store", – йдеться у зверненні.

Також Федоров висловив упевненість, що такі заходи технологічного гіганта активізують молодь і проактивне населення Росії до зупинки військової агресії проти України.