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Европейские и канадские операторы отменили плату за звонки в Украину

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Киев, Пятница 25 февраля 2022 23:01
Европейские и канадские операторы отменили плату за звонки в Украину Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Мобильные операторы Канады и ряда европейских стран отменили плату за звонки в Украину. Киев расценивает это как проявление подлинной солидарности с украинцами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"Мобильные операторы Канады, Австрии, Германии, Швейцарии, Финляндии, Словакии, Северной Македонии, Швеции, Литвы, Латвии, Чехии, Польши, Хорватии, Сербии, Боснии и Герцеговины отменили плату за телефонные звонки в Украину. Такой шаг - проявление подлинной солидарности с нашим государством и его народом", - отметил министр.

Он также добавил, что Украина будет помнить каждую страну, международную организацию и человека, которые не отвернулся, а стоял бок о бок с украинцами в критическое время.

Напомним, ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности поприютить украинских граждан и оказать гуманитарную мощь беженцам, пострадавшим от вторжения России.

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Дмитрий Кулеба
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