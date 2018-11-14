Глава МВФ назвала преимущества и недостатки криптовалют

Фото: Кристин Лагард, директор-распорядитель Международного валютного фонда (IMF.org)

Лагард призвала не бояться перемен и следовать духу времени

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард в своем выступлении на конференции в Сингапуре призвала центральные банки задуматься о выпуске криптовалют. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст выступления Лагард на сайте МВФ.

Лагард, в частности, отметила, что центральные банки по всему миру, включая Канаду, Китай, Швецию и Уругвай всерьез рассматривают возможности выпуска криптовалют. По ее словам, эти страны, как и МВФ, идут в ногу с переменами и новым мышлением.

Глава МВФ назвала основные преимущества цифровых валют: финансовая инклюзивность (доступность и равенство возможностей доступа к финансовым услугам); безопасность и защита потребителей; конфиденциальность платежей.

В то же время Лагард отметила, что очевидными рисками криптовалют являются риски утраты финансовой централизации, а также финансовой стабильности. Кроме того, криптовалюты могут негативно влиять на возможности инноваций.

Глава МВФ призвала не бояться перемен и следовать духу времени. "Я считаю, что мы должны рассмотреть возможность выпуска цифровых валют. Государства могут сыграть определенную роль в предложении денег для цифровой экономики", - сказала Лагард.

Директор-распорядитель МВФ подчеркнула, что цифровые валюты не является универсальным средством и их необходимо изучать "серьезно, тщательно и творчески".

Как сообщало РБК-Украина, Министерство финансов создало с 16 октября рабочую группу для выработки позиций по проблемным вопросам налогообложения операций с криптовалютами.

Напомним, в июле председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Тимур Хромаев презентовал концепцию государственного регулирования операций с криптовалютами в Украине.