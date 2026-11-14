В Минтрансе США требуют 50 млрд долларов на новое авиаоборудование после масштабного сбоя

По словам министра, деньги необходимы для модернизации системы, которая устарела. Даффи заявил, что причиной cбоя стали устаревшие маршрутизаторы и коммутаторы, которые не выдержали нагрузки.

В связи с этим чиновник призвал Конгресс выделить соответствующее финансирование - 50 млрд долларов для модернизации авиационной инфраструктуры.

Уже известно, что Федеральное управление гражданской авиации США сняло общенациональный запрет на вылеты после нескольких часов ограничений. Самолеты снова получили разрешение отправляться из аэропортов.

Однако последствия сбоя сохраняются: авиакомпании столкнулись с отменами и задержками рейсов, поскольку самолеты и экипажи оказались не на своих запланированных маршрутах.

Напомним, что власти предварительно исключили версию кибератаки. Основной причиной произошедшего считают технические проблемы с устаревшей инфраструктурой.