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Минтранс США подтвердил возможность запрета продажи авиабилетов в Беларусь

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США, Среда 30 июня 2021 00:29
Минтранс США подтвердил возможность запрета продажи авиабилетов в Беларусь Фото: каждый такой случай ограничения будут рассматривать отдельно. (David McNew/Getty Images)
Автор: Даша Харченко

Министерство транспорта США предложило запретить продажу билетов на пассажирские рейсы в Беларусь. В частности, на те, которые осуществляются с пересадкой.

Об этом говорится в заявлении ведомства.

Такая мера основана на решении Госдепартамента о том, что "в свете изменения маршрута рейса Ryanair ограничение транспортного сообщения между США и Белоруссией отвечает интересам внешней политики США".

Минтранс отмечает, что по ограничению полетов возможны исключения, каждый такой случай будут рассматривать отдельно.

Ранее Bloomberg со ссылкой на два источника сообщил, что Соединенные Штаты предпримут шаги по ограничению авиасообщения с Беларусью. Данное решение будет реакцией властей на принудительную посадку самолета Ryanair с журналистом Романом Протасевичем на борту.

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