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Мінтранс США підтвердив можливість заборони продажу авіаквитків в Білорусь

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США, Середа 30 червня 2021 00:29
Мінтранс США підтвердив можливість заборони продажу авіаквитків в Білорусь Фото: кожен такий випадок обмеження будуть розглядати окремо. (David McNew / Getty Images)
Автор: Даша Харченко

Міністерство транспорту США запропонувало заборонити продаж квитків на пасажирські рейси до Білорусі. Зокрема, на ті, які здійснюються з пересадкою.

Про це йдеться в заяві відомства.

Такий захід заснований на рішенні Держдепартаменту про те, що "у світлі зміни маршруту рейсу Ryanair обмеження транспортного сполучення між США і Білорусією відповідає інтересам зовнішньої політики США".

Мінтранс зазначає, що щодо обмеження польотів можливі винятки, кожен такий випадок розглядатимуть окремо.

Раніше Bloomberg з посиланням на два джерела повідомив, що Сполучені Штати зроблять кроки щодо обмеження авіасполучення з Білоруссю. Дане рішення буде реакцією влади на примусову посадку літака Ryanair з журналістом Романом Протасевичем на борту.

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