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Мінбудівництва РФ дозволило будівництво російської частини "Північного потоку-2"

НовиниПолітика    07.06.2018 - 23:35
Фото: газопровід "Північний потік" (gazprom.ru)
Фото: газопровід "Північний потік" (gazprom.ru)

Зараз йде процес отримання дозволу в Данії

Міністерство будівництва та житлово-комунального господарства Росії опублікувало дозвіл для компанії Nord Stream 2 AG на будівництво російської ділянки газопроводу "Північний потік-2". Про це інформує прес-центр компанії.

"Роботи з практичної реалізації проекту в рамках отриманого дозволу буде розпочато найближчим часом з урахуванням природоохоронних аспектів, відповідно до висновку державної екологічної експертизи", - йдеться в заяві.

Для реалізації проекту Nord Stream 2 потрібно отримати в РФ два основних дозволи. Другим етапом буде отримання дозволу від Федеральної служби з нагляду у сфері природокористування на "будівництво підводних трубопроводів в територіальному морі РФ".

"Очікується, що дозвіл буде видано найближчим часом", - відзначили в компанії.

У компанії додали, що в даний момент йде процес отримання дозволу в Данії.

"Отримано повні комплекти дозволів на будівництво та експлуатацію планованого газопроводу в Німеччині, Фінляндії та Швеції", - заявили в прес-службі.

Нагадаємо, "Газпром" звернувся в швейцарський суд через арешт активів у Нідерландах через позов НАК "Нафтогаз".

 

 

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Теги публікації: Северный поток-2, Російська Федерація  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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