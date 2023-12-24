У Мінстратегпромі розкрили, які види БПЛА нині може виготовляти Україна

В Україні на цей момент налагоджене виробництво достатньо великої лінійки дронів. Загалом на озброєння вже поставлено продукцію 56 вітчизняних виробників.

Про це заявила заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір національного телемарафону "Єдині новини".

За словами чиновниці, серед безпілотників, які вже можна виробляти в країні, є, зокрема, БПЛА для скидів боєприпасів.

"Це FPV-дрони різної дальності, різного призначення, тому що ми теж розширюємо лінійку виробництва FPV-дронів, це дрони-камікадзе - ті дрони, які летять в одну сторону", - розповіла вона.

Представниця Мінстратегпрому зазначила, що ці категорії БПЛА "є основними".

Наразі, розказала Гвоздяр, вже суттєво спрощено систему допуску до експлуатації, і чимало виробників цим скористалося.

"Вже 56 компаній, насправді 56 виробників мають свої вироби, поставлені офіційно на озброєння. Інші виробники також рухаються в цьому напрямку", - каже чиновниця.

Крім того, були створені умови для розвитку та отримання прибутку для компаній-виробників.

"Бо майже всі компанії, які виробляють дрони на сьогодні, інвестують кошти в розвиток. Мені здається, це було досить правильне рішення - 25% прибутку для виробників. І саме це дасть нам значні зростання обсягів в наступному році", - розповіла заступниця міністра.

Вона додала, що у 2024 році у відомстві планують "багато можливостей". Це стосується кредитування, спрощення певних процедур, зміни до законодавства тощо.

Виробництво дронів в Україні

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський під час пресконференції заявив, що у 2024 році в нашій країні планують зробити мільйон дронів.

Пізніше міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін уточнив, що йдеться лише про FPV-дрони. За словами чиновника, заводи в Україні готові виготовляти боєприпаси для мільйона дронів, які планують передати українським захисникам у 2024 році.

Більш детально про те, чи зможе така кількість безпілотників змінити перебіг війни Росії проти України - читайте у матеріалі РБК-Україна.