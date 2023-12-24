В Минстратегпроме раскрыли, какие виды БПЛА сейчас может производить Украина

В Украине на данный момент налажено производство достаточно большой линейки дронов. Всего на вооружение уже поставлена продукция 56 отечественных производителей.

Об этом заявила заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир национального телемарафона "Єдині новини".

По словам чиновницы, среди беспилотников, которые уже можно производить в стране, есть, в частности, БПЛА для сбросов боеприпасов.

"Это FPV-дроны разной дальности, разного назначения, потому что мы тоже расширяем линейку производства FPV-дронов, это дроны-камикадзе - те дроны, которые летят в одну сторону", - рассказала она.

Представительница Минстратегпрома отметила, что эти категории БПЛА "являются основными".

В настоящее время, рассказала Гвоздяр, уже существенно упрощена система допуска к эксплуатации, и многие производители этим воспользовались.

"Уже 56 компаний, на самом деле 56 производителей имеют свои изделия, поставленные официально на вооружение. Другие производители также двигаются в этом направлении", - говорит чиновница.

Кроме того, были созданы условия для развития и извлечения прибыли для компаний-производителей.

"Потому что почти все компании, производящие дроны на сегодняшний день, инвестируют средства в развитие. Мне кажется, это было достаточно правильное решение - 25% прибыли для производителей. И именно это даст нам значительный рост объемов в следующем году", - рассказала замминистра.

Она добавила, что в 2024 году в ведомстве планируют "много возможностей". Это касается кредитования, упрощения определенных процедур, изменения в законодательство и прочее.

Производство дронов в Украине

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил, что в 2024 году в нашей стране планируют сделать миллион дронов.

Позже министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин уточнил, что речь идет только о FPV-дронах. По словам чиновника, заводы в Украине готовы производить боеприпасы для миллиона дронов, которые планируют передать украинским защитникам в 2024 году.

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