Мінстратегпром розширив критерії для бронювання працівників оборонних підприємств

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України розширило перелік критеріїв для бронювання працівників оборонно-промислового комплексу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу міністерства.
Згідно з наказом, який набув чинності 17 травня 2024 року, зміни стосуються тих критеріїв, які дають підставу для бронювання від 50% працівників, незалежно від військово-облікової спеціальності.
Відтепер підприємства, установи та організації, задіяні у виробництві товарів, виконанні робіт і наданні послуг оборонного призначення з розроблення, виготовлення, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової й спеціальної техніки, боєприпасів, їх складових частин, мають відповідати одному з двох критеріїв:
1. Бути виконавцем чи співвиконавцем:
При цьому товари оборонного призначення обов’язково мають бути поставленими до військових частин Збройних сил України та інших військових формувань.
Незалежно від джерела фінансування, понад 50% від загального обсягу виробництва підприємства мають складати товари, роботи й послуги оборонного призначення (за останній звітний період).
2. Отримувати фінансову державну підтримку у вигляді грантів згідно з Порядком надання фінансової підтримки для забезпечення розвитку інновацій та технологій для потреб оборони (Brave1), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08 березня 2024 року N 262.
"Таким чином, зміни фактично розширюють перелік критеріїв. Перший об’єднує ті два, які були чинні до цього часу, додаючи при цьому позабюджетні джерела фінансування. А другий дає можливість отримати підставу для бронювання компаніям, які знаходяться на стадії розробки свого продукту у сфері ОПК", - зазначили у відомстві.
Нагадаємо, з 18 травня в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію.
Під час воєнного стану працівники критично важливих підприємств, органів державної влади можуть бути заброньовані від мобілізації.
Нещодавно Кабінет міністрів вніс зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних. Співробітники критично важливих підприємств ПЕК та ІТ бронюватимуться без обмежень.
Також ми повідомляли, що в Україні хочуть розробити справедливі механізми бронювання співробітників для бізнесу. Наразі розглядається опція доопрацювання системи електронного бронювання і вводиться автоматичне продовження всіх бронювань на місяць, після чого цю опцію можна буде повторити.
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