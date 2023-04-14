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У Мінспорті прокоментували участь збірної України з футболу у відборі до Євро-2024

Фото: у Мінспорті прокоментували участь збірної України з футболу у відборі до Євро-2024 (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Основне рішення щодо участі збірної України в Євро-2024 прийматиме Українська асоціація футболу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступника міністра молоді та спорту України Матвія Бідного в ефірі телемарафону.

"Основне рішення буде приймати федерація - Українська асоціація футболу. Я думаю, що в нас ще достатньо часу задля того, щоб вивірити позиції. Наскільки мені відомо, вони змагатимуться в різних групах і не будуть безпосередньо перетинатися (з білорусами, - ред.), то ж будемо дивитися", - додав Бідний.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, відповідно до нового наказу, українським національним збірним командам заборонили брати участь у змаганнях, де будуть присутні спортсмени з Росії чи Білорусі.

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