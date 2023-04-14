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В Минспорте прокомментировали участие сборной Украины по футболу в отборе к Евро-2024

Фото: в Минспорте прокомментировали участие сборной Украины по футболу в отборе к Евро-2024 (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Основное решение по участию сборной Украины в Евро-2024 будет принимать Украинская ассоциация футбола.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова замминистра молодежи и спорта Украины Матвея Бидного в эфире телемарафона.

"Основное решение будет принимать федерация - Украинская ассоциация футбола. Я думаю, что у нас еще достаточно времени для того, чтобы выверить позиции. Насколько мне известно, они будут соревноваться в разных группах и не будут непосредственно пересекаться (с белорусами, – ред.), то будем смотреть", - добавил Бедный.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно новому приказу, украинским национальным сборным командам запретили участвовать в соревнованиях, где будут присутствовать спортсмены из России или Белоруссии.

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