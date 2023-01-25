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З Мінсоцполітики звільнився заступник міністра, відповідальний за субсидії

Фото: Віталій Музиченко (kmu.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів звільнив Віталія Музиченка з посади заступника міністра соціальної політики України за власним бажанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження від 24 січня 2023 р. № 57-р.

Музиченко працював у Мінсоцполітики з 2007 року, заступником міністра - з вересня 2019 року. Він відповідав за теми соціальної допомоги та підтримки сімей, субсидії та питання соціальної інспекції.

Відзначимо, наприкінці 2022 року функції з виплат та призначення субсидій були передані до Пенсійного фонду України.

У державному бюджеті на 2023 рік на житлові субсидії виділено 37,870 млрд гривень Це на 9,2% менше, ніж у 2022 році (41,708 млрд гривень).

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Міністерство соціальної політики