RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Из Минсоцполитики уволился заместитель министра, ответственный за субсидии

Фото: Виталий Музыченко (kmu.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров уволил Виталия Музыченко с должности замминистра социальной политики Украины по собственному желанию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение от 24 января 2023 г. №57-р.

Музыченко работал в Минсоцполитики с 2007 года, замминистра - с сентября 2019 года. Он отвечал за темы социальной помощи и поддержки семей, субсидии и социальной инспекции.

Отметим, в конце 2022 функции по выплатам и назначению субсидий были переданы в Пенсионный фонд Украины.

В государственном бюджете на 2023 год на жилищные субсидии выделено 37,870 млрд. гривен Это на 9,2% меньше, чем в 2022 году (41,708 млрд. гривен).

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство социальной политики