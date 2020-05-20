В Минсоцполитики заверили в отсутствии оснований для резкого роста бедности

Оснований для резкого роста уровня бедности в Украине из-за пандемии коронавируса нет. В этом году уровень бедности лишь на 6,5% превысит прошлогодние показатели.

Об этом уверяют в Министерстве социальной политики Украины.

По данным министерства, в течение последних трех лет в Украине наблюдается уверенный выход из кризиса. Украина имела реальные шансы достичь по уровню бедности показателей 2008 года, в частности, в 2018 году показатель бедности составлял 43,2% по сравнению с 58,6% в 2016 году. В 2019 году уровень бедности также продолжил снижаться.

"Так, уровень бедности по абсолютному критерию (затраты ниже фактического прожиточного минимума) за 9 месяцев 2019 года уменьшился и составил 41,4% против 45,0% в соответствующем периоде 2018 года", - рассказали в Минсоцполитики.

В министерстве отметили, что пандемия коронавируса внесла коррективы в показатели социально-экономического развития страны, но резкого роста уровня бедности не ожидается. Так, в конце 2020 года уровень безработицы составит 45%, что всего на 6,5% выше показателей 2019 года (38,5%).

Напомним, ранее сообщалось, что специалисты ЮНИСЕФ спрогнозировали резкий рост уровня бедности в Украине из-за пандемии коронавируса. В частности, уровень бедности в Украине по абсолютному критерию может вырасти с 27,2% до 43,6%.

Также РБК-Украина писало, что в ООН спрогнозировали исторический уровень безработицы в мире из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что во втором квартале 2020 года почти 200 млн людей потеряют работу из-за пандемии.