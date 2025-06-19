ua en ru
Чт, 19 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Мінсоцполітики затвердило програму навчання для фахівців, що працюють з ігровою залежністю

Четвер 19 червня 2025 17:28
UA EN RU
Мінсоцполітики затвердило програму навчання для фахівців, що працюють з ігровою залежністю Фото: Мінсоцполітики затвердило програму навчання для фахівців, що працюють з ігровою залежністю (Shutterstock)
Автор: Юлія Бойко

Міністерство соціальної політики України офіційно затвердило Примірну програму навчання для спеціалістів, які здійснюють соціально-психологічну реабілітацію осіб із ігровою залежністю. Новий документ містить структуру курсу, перелік ключових модулів та очікувані результати навчання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний документ.

Програму розробиляли спільно з громадською спілкою «Центр відповідальної гри» в межах проєкту "Впровадження соціальних послуг для людей з ризиком ігрової залежності". Проєкт реалізується завдяки партнерській підтримці соціально-відповідального бізнесу – компанії Favbet.

Як повідомили в міністерстві, документ забезпечуватиме підготовку соціальних працівників, психологів та інших фахівців працювати відповідно до чинного Держстандарту соціально-психологічної реабілітації осіб із ігровою залежністю, затвердженого наказом Мінсоцполітики №454-Н від 8 жовтня 2024 року.

Очікується, що нова програма поліпшить якість надання послуг людям із ознаками або ризиком ігрової залежності, а також збільшить доступність подібних послуг в Україні.
Мінсоцполітики затвердило програму навчання для фахівців, що працюють з ігровою залежністю
ГС "Центр відповідальної гри"

Ініціатором та експертним партнером у розробці навчальної програми стала ГС "Центр відповідальної гри". Раніше ГС "Центр відповідальної гри" за підтримки соціально-відповідального бізнесу відкрила перший в Україні спеціалізований центр підтримки осіб із ігровою залежністю. Крім того, організація ініціювала міжнародний проєкт обміну досвідом, завдяки якому українські експерти вивчають провідні європейські практики відповідального гемблінгу.

"Ця програма - важливий крок до побудови системної підтримки для людей, які стикаються з ігровою залежністю. Це результат спільних зусиль держави, експертного середовища та відповідального бізнесу, спрямованих на вирішення актуальної соціальної проблеми найбільш ефективним шляхом", - наголосили у Центрі відповідальної гри.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ігри
Новини
Уряд змінив порядок виплати пенсій та грошової допомоги українцям
Уряд змінив порядок виплати пенсій та грошової допомоги українцям
Аналітика
Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді
Роман Коткореспондент РБК-Україна Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді