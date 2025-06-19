Минсоцполитики утвердило программу обучения для специалистов, работающих с игровой зависимостью

Министерство социальной политики Украины официально утвердило Примерную программу обучения для специалистов, осуществляющих социально-психологическую реабилитацию лиц с игровой зависимостью. Новый документ содержит структуру курса, перечень ключевых модулей и ожидаемые результаты обучения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий документ .

Программу разрабатывали совместно с общественным союзом "Центр ответственной игры" в рамках проекта "Внедрение социальных услуг для людей с риском игровой зависимости". Проект реализуется благодаря партнерской поддержке социально-ответственного бизнеса - компании Favbet.

Как сообщили в министерстве, документ будет обеспечивать подготовку социальных работников, психологов и других специалистов работать в соответствии с действующим Госстандартом социально-психологической реабилитации лиц с игровой зависимостью, утвержденным приказом Минсоцполитики №454-Н от 8 октября 2024 года.

Ожидается, что новая программа улучшит качество предоставления услуг людям с признаками или риском игровой зависимости, а также увеличит доступность подобных услуг в Украине.



ОС "Центр ответственной игры"

Инициатором и экспертным партнером в разработке учебной программы стала ОС "Центр ответственной игры". Ранее ОС "Центр ответственной игры" при поддержке социально-ответственного бизнеса открыла первый в Украине специализированный центр поддержки лиц с игровой зависимостью. Кроме того, организация инициировала международный проект обмена опытом, благодаря которому украинские эксперты изучают ведущие европейские практики ответственного гемблинга.

"Эта программа - важный шаг к построению системной поддержки для людей, которые сталкиваются с игровой зависимостью. Это результат совместных усилий государства, экспертной среды и ответственного бизнеса, направленных на решение актуальной социальной проблемы наиболее эффективным путем", - отметили в Центре ответственной игры.