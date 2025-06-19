ua en ru
Чт, 19 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Минсоцполитики утвердило программу обучения для специалистов, работающих с игровой зависимостью

Четверг 19 июня 2025 17:28
UA EN RU
Минсоцполитики утвердило программу обучения для специалистов, работающих с игровой зависимостью Фото: Минсоцполитики утвердило программу обучения для специалистов, работающих с игровой зависимостью (Shutterstock)
Автор: Юлия Бойко

Министерство социальной политики Украины официально утвердило Примерную программу обучения для специалистов, осуществляющих социально-психологическую реабилитацию лиц с игровой зависимостью. Новый документ содержит структуру курса, перечень ключевых модулей и ожидаемые результаты обучения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий документ.

Программу разрабатывали совместно с общественным союзом "Центр ответственной игры" в рамках проекта "Внедрение социальных услуг для людей с риском игровой зависимости". Проект реализуется благодаря партнерской поддержке социально-ответственного бизнеса - компании Favbet.

Как сообщили в министерстве, документ будет обеспечивать подготовку социальных работников, психологов и других специалистов работать в соответствии с действующим Госстандартом социально-психологической реабилитации лиц с игровой зависимостью, утвержденным приказом Минсоцполитики №454-Н от 8 октября 2024 года.

Ожидается, что новая программа улучшит качество предоставления услуг людям с признаками или риском игровой зависимости, а также увеличит доступность подобных услуг в Украине.
Минсоцполитики утвердило программу обучения для специалистов, работающих с игровой зависимостью
ОС "Центр ответственной игры"

Инициатором и экспертным партнером в разработке учебной программы стала ОС "Центр ответственной игры". Ранее ОС "Центр ответственной игры" при поддержке социально-ответственного бизнеса открыла первый в Украине специализированный центр поддержки лиц с игровой зависимостью. Кроме того, организация инициировала международный проект обмена опытом, благодаря которому украинские эксперты изучают ведущие европейские практики ответственного гемблинга.

"Эта программа - важный шаг к построению системной поддержки для людей, которые сталкиваются с игровой зависимостью. Это результат совместных усилий государства, экспертной среды и ответственного бизнеса, направленных на решение актуальной социальной проблемы наиболее эффективным путем", - отметили в Центре ответственной игры.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Игры
Новости
Кабмин изменил порядок выплаты пенсий и денежной помощи украинцам
Кабмин изменил порядок выплаты пенсий и денежной помощи украинцам
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде