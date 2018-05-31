В Минсоцполитики уточнили, кто сможет претендовать на субсидии

Подходы к назначению субсидий неработающим гражданам отличаются в сельской и городской местности

Генеральный директор Директората семьи и социальной поддержки населения Министерства социальной политики Виталий Музыченко заявил, что подходы к назначению субсидий неработающим гражданам трудоспособного возраста по новым правилам дифференцированы в сельской и городской местности. Об этом он рассказал в интервью изданию "Укринформ".

"В новых правилах назначения субсидий появилось требование о необходимости уплаты единого социального взноса не менее чем за три месяца за период, за который учитываются доходы. Кроме этого, учитывается определенный условный доход таких лиц... Мы хотим четко понять, кто у нас получает субсидию и на каких условиях. То есть, если гражданин не имеет возможности работать из-за отсутствия рабочего места... здесь государство должно предоставить социальную поддержку. А если гражданин, проживая в Киеве, где нет проблем с поиском работы, не хочет трудоустраиваться, то это уже совсем другая ситуация", - подчеркнул Музыченко.

Вместе с тем он отметил, что есть и определенные исключения.

"Здесь есть определенные исключения. Кроме того, мы дифференцировали подходы к сельской и городской местностей", - рассказал чиновник.

Музыченко сообщил, что в областных центрах и городах областного значения субсидия в таких случаях может назначаться только в том случае, если семья находится в сложных жизненных обстоятельствах, или трудоспособные члены семьи оплатили ЕСВ не менее чем за два месяца перед месяцем обращения. В сельской местности критерии отличаются.

"В сельской местности - немножко другая ситуация... Поэтому в данном случае комиссия вправе назначить субсидию при условии, что трудоспособные члены этой семьи не находились за границей более 60 дней", - пояснил он.

Напомним, ранее вице-премьер-министр Украины Павел Розенко выступил за отмену или существенную корректировку новых правил предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.