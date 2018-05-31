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У Мінсоцполітики уточнили, хто зможе претендувати на субсидії

НовиниСуспільство    31.05.2018 - 18:16
Фото: Віталій Музиченко (uacrisis.org)
Фото: Віталій Музиченко (uacrisis.org)

Підходи до призначення субсидій непрацюючим громадянам відрізняються у сільській та міській місцевості

Генеральний директор Директорату сім'ї та соціальної підтримки населення Міністерства соціальної політики Віталій Музиченко заявив, що підходи до призначення субсидій непрацюючим громадянам працездатного віку за новими правилами диференційовано в сільській та міській місцевості. Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Укрінформ".

"У нових правилах призначення субсидій з'явилася вимога щодо необхідності сплати єдиного соціального внеску не менш як за три місяці за період, за який враховуються доходи. Крім цього, враховується певний умовний дохід таких осіб... Ми хочемо чітко зрозуміти, хто у нас отримує субсидію і на яких умовах. Тобто, якщо громадянин не має можливості працювати через відсутність робочого місця… тут держава повинна надати соціальну підтримку. А якщо громадянин, проживаючи у Києві, де немає проблем із пошуком роботи, не хоче працевлаштовуватися, то це вже зовсім інша ситуація", - підкреслив Музиченко.

Разом з тим він зазначив, що є і певні винятки.

"Тут є певні винятки. Окрім того, ми диференціювали підходи до сільської і міської місцевостей", - розповів урядовець.

Музиченко поінформував, що в обласних центрах і містах обласного значення субсидія у таких випадках може призначатися тільки в тому разі, якщо сім'я перебуває у складних життєвих обставинах, або працездатні члени сім'ї сплатили ЄСВ не менш як за два місяці перед місяцем звернення. У сільській місцевості критерії відрізняються.

"У сільській місцевості - трошки інша ситуація... Тому в даному випадку комісія має право призначити субсидію за умови, що працездатні члени цієї сім'ї не перебували за кордоном понад 60 днів", - пояснив він.

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко виступив за скасування або істотне коригування нових правил надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.

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Теги публікації: субсідії, Міністерство соціальної політики  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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