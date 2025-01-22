Мінсоцполітики спростувало фейки про скасування виплат людям з інвалідністю: деталі

Зазначають, що деякі ЗМІ та Telegram-канали поширили інформацію про можливе скасування виплат тим, хто має другу та третю групи інвалідності. У відомстві акцентують увагу на тому, що ця інформація не відповідає дійсності та є некоректною.

"Усі виплати людям з інвалідністю зберігаються і будуть виплачуватися і надалі. Жодних ініціатив щодо їх скасування немає", – йдеться у повідомленні.

Крім того, просять звертатися за роз’ясненнями безпосередньо до Мінсоцполітики: