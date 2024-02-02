У Мінсоцполітики спростували блокування банківських карток пенсіонерів: про що йдеться

"Мінсоцполітики не давало жодних коментарів щодо будь-якого блокування банківських карток українських громадян. По-перше, тому що жодної норми такого плану немає в законодавстві чи нормативних актах, які регулюють сферу соціального забезпечення. По-друге, тому що Мінсоцполітики не має ані повноважень, ані технічної можливості впливати на діяльність банків щодо блокування банківських карток", - йдеться в повідомленні.

Про що мова

Як зазначили в міністерстві, новина, яка була некоректно інтерпретована, стосується іншого: якщо пенсіонер з числа внутрішньо переміщених осіб, який став на облік як ВПО до 24.02.2022 року, не користується своєю банківською карткою протягом 6 місяців і по такій картці немає руху коштів, пенсія продовжує нараховуватись, але не поступає картковий рахунок.

"Причина цього - те, що значна частина пенсіонерів з числа ВПО, зареєстрованих як ВПО до 24.02.2022 року, проживає на тимчасово окупованій території. В такій ситуації держава не має можливості оперативно з'ясовувати інформацію щодо того, чи власник картки не втратив до неї доступ (і нею згодом можуть скористатися шахраї) і чи є власник живим, адже під час війни ризики смерті чи зникнення людини, на жаль, зростають в рази", - повідомили у прес-службі.

Тому, для продовження виплат такій особі, потрібно отримати підтвердження, що пенсіонер живий, і сам користується своєю карткою. До моменту, поки пенсіонер не підтвердить свою особу, пенсія їй і далі нараховується Пенсійним фондом, але не перераховується їй на картку, роз'яснили в прес-службі.

"Як тільки людина виходить на зв'язок і підтверджує свою особу, нараховані виплати перераховуються такій особі на її рахунок. Інформація щодо можливого блокування картки не відповідає дійсності", - додали в прес-службі.

Пенсії для ВПО з Донбасу

Нагадаємо, пенсії в Україні без фізичної перевірки (ідентифікації) платитимуть лише до 31 березня. Це стосується внутрішньо переміщених осіб, яких було взято на облік до 24 лютого 2022 року.

Якщо ідентифікацію не пройти, пенсія накопичуватиметься на рахунку одержувача доти, доки пенсіонер не підтвердить свою особу. І відразу після ідентифікації всю суму буде переведено на розрахунковий рахунок одержувача.