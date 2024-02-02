В Минсоцполитики опровергли блокировку банковских карт пенсионеров: о чем идет речь

"Минсоцполитики не давало никаких комментариев относительно какого-либо блокирования банковских карт украинских граждан. Во-первых, потому что никакой нормы такого плана нет в законодательстве или нормативных актах, регулирующих сферу социального обеспечения. Во-вторых, потому что у Минсоцполитики нет ни полномочий, ни технической возможности влиять на деятельность банков по блокированию банковских карт", - говорится в сообщении.

О чем речь

Как отметили в министерстве, новость, которая была некорректно интерпретирована, касается другого: если пенсионер из числа внутренне перемещенных лиц, который стал на учет как ВПЛ до 24.02.2022 года, не пользуется своей банковской картой в течение 6 месяцев и по такой карте нет движения средств, пенсия продолжает начисляться, но не поступает карточный счет.

"Причина этого - то, что значительная часть пенсионеров из числа ВПЛ, зарегистрированных как ВПЛ до 24.02.2022 года, проживает на временно оккупированной территории. В такой ситуации государство не имеет возможности оперативно выяснять информацию о том, не потерял ли владелец карты к ней доступ (и ей впоследствии могут воспользоваться мошенники) и является ли владелец живым, ведь во время войны риски смерти или исчезновения человека, к сожалению, растут в разы", - сообщили в пресс-службе.

Поэтому для продолжения выплат такому человеку нужно получить подтверждение, что пенсионер жив, и сам пользуется своей карточкой. До момента, пока пенсионер не подтвердит свое лицо, пенсия ему и дальше начисляется Пенсионным фондом, но не перечисляется ему на карточку, разъяснили в пресс-службе.

"Как только человек выходит на связь и подтверждает свою личность, начисленные выплаты перечисляются такому лицу на его счет. Информация о возможной блокировке карты не соответствует действительности", - добавили в пресс-службе.

Пенсии для ВПЛ с Донбасса

Напомним, пенсии в Украине без физической проверки (идентификации) будут платить только до 31 марта. Это касается внутренне перемещенных лиц, взятых на учет до 24 февраля 2022 года.

Если идентификацию не пройти, пенсия будет накапливаться на счете получателя, пока пенсионер не подтвердит свое лицо. И сразу после идентификации вся сумма будет переведена на расчетный счет получателя.