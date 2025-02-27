В Мінсоцполітики спрогнозували, коли в Україні запрацює накопичувальна пенсійна система
Міністерство соціальної політики вже подало законопроект по накопичувальній пенсійній системі на розгляд уряду. Після цього його подадуть до Верховної Ради.
Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявила заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак.
Марчак розповіла, що законопроєкт про накопичувальну пенсійну систему вже подано на розгляд уряду, і після ухвалення його передадуть до Верховної Ради.
"Ми не можемо гарантувати строки проходження цього законопроекту в парламенті, але ми переконані, що на цей законопроект має бути підтримка", - заявила Марчак.
За її словами, під час підготовки законопроєкту Мінсоцполітики глибоко проаналізувало попередні ініціативи та їхні недоліки.
Крім того, міністерство провело консультації з профспілками, роботодавцями та міжнародними експертами.
"Ми врахували, я думаю, абсолютно всі суттєві зауваження, через які попередні законодавчі ініціативи гальмували", - наголосила вона.
За її словами, у Мінсоцполітики розраховують, що народні депутати підтримають законопроєкт у двох читаннях уже цього року, і з 2026-го він набуде чинності.
Накопичувальна пенсійна система
Нагадаємо, що раніше в уряді пояснили, що означатиме запровадження накопичувальної пенсії.
Водночас раніше міністр соціальної політики Оксана Жолнович повідомила, що рішення щодо пенсійної реформи та запровадження накопичувальної пенсії може бути ухвалено у 2025 році. За її словами, план полягає в тому, що система має запрацювати з 2026 року.
Крім того, днями РБК-Україна писало, від чого залежатиме розмір пенсії після реформи.
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