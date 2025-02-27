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В Минсоцполитики спрогнозировали, когда в Украине заработает накопительная пенсионная система

Украина, Четверг 27 февраля 2025 19:07
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В Минсоцполитики спрогнозировали, когда в Украине заработает накопительная пенсионная система Фото: заместитель министра социальной политики Дарья Марчак (facebook.com MLSP.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая, Дмитрий Олейник

Министерство социальной политики уже подало законопроект по накопительной пенсионной системе на рассмотрение правительства. После этого его подадут в Верховную Раду.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявила первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак.

Марчак рассказала, что законопроект о накопительной пенсионной системе уже подан на рассмотрение правительства, и после принятия его передадут в Верховную Раду.

"Мы не можем гарантировать сроки прохождения этого законопроекта в парламенте, но мы убеждены, что на этот законопроект должна быть поддержка", - заявила Марчак.

По ее словам, при подготовке законопроекта Минсоцполитики глубоко проанализировало предыдущие инициативы и их недостатки.

Кроме того, министерство провело консультации с профсоюзами, работодателями и международными экспертами.

"Мы учли, я думаю, абсолютно все существенные замечания, из-за которых предыдущие законодательные инициативы тормозили", - подчеркнула она.

По ее словам, в Минсоцполитики рассчитывают, что народные депутаты поддержат законопроект в двух чтениях уже в этом году, и с 2026-го он вступит в силу.

Накопительная пенсионная система

Напомним, что ранее в правительстве объяснили, что будет означать введение накопительной пенсии.

В то же время ранее министр социальной политики Оксана Жолнович сообщила, что решение о пенсионной реформе и введении накопительной пенсии может быть принято в 2025 году. По ее словам, план заключается в том, что система должна заработать с 2026 года.

Кроме того, на днях РБК-Украина писало, от чего будет зависеть размер пенсии после реформы.

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