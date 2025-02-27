В Минсоцполитики спрогнозировали, когда в Украине заработает накопительная пенсионная система

Министерство социальной политики уже подало законопроект по накопительной пенсионной системе на рассмотрение правительства. После этого его подадут в Верховную Раду.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявила первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак.

Марчак рассказала, что законопроект о накопительной пенсионной системе уже подан на рассмотрение правительства, и после принятия его передадут в Верховную Раду.

"Мы не можем гарантировать сроки прохождения этого законопроекта в парламенте, но мы убеждены, что на этот законопроект должна быть поддержка", - заявила Марчак.

По ее словам, при подготовке законопроекта Минсоцполитики глубоко проанализировало предыдущие инициативы и их недостатки.

Кроме того, министерство провело консультации с профсоюзами, работодателями и международными экспертами.

"Мы учли, я думаю, абсолютно все существенные замечания, из-за которых предыдущие законодательные инициативы тормозили", - подчеркнула она.

По ее словам, в Минсоцполитики рассчитывают, что народные депутаты поддержат законопроект в двух чтениях уже в этом году, и с 2026-го он вступит в силу.