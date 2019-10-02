Минсоцполитики разъяснило новый механизм выплаты субсидий

Министерство социальной политики Украины дало разъяснение нового механизма выплаты субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, который начинает действовать с 1 октября 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Как отметили в пресс-службе, изменения вводятся с 1 октября, поскольку жилищная субсидия назначается на отопительный сезон, с 1 октября по 30 апреля.

Согласно изменениям, теперь получатель субсидии сможет самостоятельно выбирать, куда будут перечисляться средства: один из уполномоченных банков или выплатные объекты "Укрпочты" (кассы в отделениях или доставка почтальоном на дом). Ранее Ощадбанк был единственным учреждением, куда перечислялись субсидии. Теперь получатель может выбрать другой банк (для смены банка нужно подать соответствующее заявление в орган социальной защиты).

Кроме того, местная власть получила больше возможностей для регулирования выплат субсидий, отметили в пресс-службе.

В Минсоцполитики напомнили, что большинству получателей субсидий, которым она была переназначена по итогам предыдущего отопительного сезона, субсидия будет пересчитана автоматически.

Однако внутренне перемещенным лицам, арендаторам жилья, а также домохозяйствам, которым была назначена субсидия на фактически проживающих, и в мае текущего года они не обратились в управления соцзащиты, нужно сделать это снова. Время для обращения - фактически до 15 декабря (то есть не позднее, чем за 2 месяца с начала отопительного сезона, за исключением отдельных жизненных ситуаций).

Домохозяйствам, которые по итогам предыдущего отопительного сезона получили отказ в продлении программы субсидий за долги (их насчитывается около 200 тыс. из общего количества в почти 4 млн домохозяйств) предлагается несколько вариантов:

1) Обратиться к предприятию-поставщику услуг с просьбой провести реструктуризацию долга (особенно актуально в случае значительной задолженности);

2) Погасить задолженность перед поставщиком услуг и обратиться за субсидией (актуально в случаях небольшой задолженности);

3) В исключительных случаях, когда у человека нет возможности ликвидировать задолженность, но есть острая потребность в субсидии - он может обратиться в специальную комиссию при местных органах власти, которая, в случае обоснованной позиции, может назначить субсидию

Как сообщало РБК-Украина, субсидии для возмещения затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг в августе 2019 года получали 2274,0 тыс. домохозяйств.

Напомним, в проекте государственного бюджета на 2020 год на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг в денежной форме предусмотрено 47,6 млрд грн, что на 8,4 млрд грн меньше, чем в 2019 году.