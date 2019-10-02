Мінсоцполітики дало роз'яснення щодо нового механізму виплати субсидій

Міністерство соціальної політики України дало роз'яснення щодо нового механізму виплати субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, який починає діяти з 1 жовтня 2019 року. Про це повідомляє прес-служба міністерства.

Як зазначили в прес-службі, зміни запроваджуються з 1 жовтня, оскільки житлова субсидія призначається на опалювальний сезон, з 1 жовтня по 30 квітня.

Згідно із змінами, тепер одержувач субсидії зможе самостійно обирати, куди перераховуватимуться кошти: один із уповноважених банків чи виплатні об’єкти "Укрпошти" (каси у відділеннях чи доставка поштарем до дому). Раніше Ощадбанк був єдиною установою, куди перераховувалися субсидії. Тепер одержувач грошової допомоги може обрати інший банк (для зміни банку потрібно подати відповідну заяву до органу соціального захисту).

Крім того, місцева влада отримала більше можливостей для регулювання виплат субсидій, відзначили в прес-службі.

У Мінсоцполітики нагадали, що більшості отримувачам субсидій, яким її було перепризначено за підсумками попереднього опалювального сезоні, субсидія буде перерахована автоматично.

Однак внутрішньо переміщеним особам, орендарям житлового приміщення, а також домогосподарствам, яким було призначено субсидію на фактично проживаючих, і які у травні поточного року не звернулися до управлінь соцзахисту, потрібно зробити це знову. Час для звернення - фактично до 15 грудня (тобто не пізніше, ніж за 2 місяці з початку опалювального сезону, за винятком окремих життєвих ситуацій).

Домогосподарствам, які за підсумками попереднього опалювального сезону отримали відмову у продовженні програми субсидій через борги (їх налічується близько 200 тис. із загальної кількості у майже 4 млн домогосподарств) пропонується декілька варіантів:

1) Звернутися до підприємства-надавача послуг із проханням провести реструктуризацію боргу (особливо актуально у випадку значної заборгованості);

2) Погасити заборгованість перед надавачем послуг і звернутися за субсидією (актуально у випадках невеликої заборгованості);

3) У виключних випадках, коли у людини немає можливості ліквідувати заборгованість, але є гостра потреба у субсидії - вона може звернутися до спеціальної комісії при місцевих органах влади, яка, у випадку обґрунтованої позиції, може призначити субсидію.

Як повідомляло РБК-Україна, субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у серпні 2019 року отримували 2274,0 тис. домогосподарств.

Нагадаємо, у проекті державного бюджету на 2020 рік на виплату пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі передбачено 47,6 млрд грн, що на 8,4 млрд грн менше, ніж у 2019 році.