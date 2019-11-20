Минсоцполитики разъяснило новую систему выплаты льгот на ЖКУ

Фото: платежка за газ (Виталий Носач, РБК-Украина)

Льготники получат квитанции с полным размером платежа и смогут получить льготы наличными

Министерство социальной политики Украины дало разъяснение новой системы монетизации льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, которая введена с 1 октября 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Как отмечается в сообщении, теперь льготники могут получить денежные средства в наличной или безналичной форме. Начиная с ноября, украинцы получают квитанции за коммунальные услуги с полным размером платежа без учета льгот.

При этом порядок расчета льготы остается почти неизменным. Размер льготы ежемесячно рассчитывает орган социальной защиты населения. Сумму льготы будут рассчитывать, исходя из размера скидки, на которую льготник имеет право согласно закону. Также на нее будут влиять цены и тарифы на жилищно-коммунальные услуги и государственные социальные нормативы в сфере жилищно-коммунального обслуживания.

Начиная с ноября средства за льготы каждому человеку выплачиваются отдельно - выдаются наличными или переводит на счет Ощадбанка. Выдача в наличной форме возможна только при условии, если льготник написал соответствующее заявление в орган соцзащиты до 15 октября 2019 года. Льготник, который получил наличные, оплачивает за потребленные коммунальные услуги полную сумму платежки. Те льготники, которые не написали заявление на получение льготы наличными, имеют дело с безналичным расчетом.

Если выбрана безналичная форма выплаты льгот, то часть платежей за осуществляет Ощадбанк, а часть льготник оплачивает самостоятельно. Перечисление средств Ощадбанком поставщикам услуг осуществляется в следующей последовательности: поставка тепловой энергии, поставка и распределение природного газа или поставка и распределение электрической энергии при наличии соответствующего вида индивидуального отопления, снабжение горячей водой, централизованное водоснабжение, централизованный водоотвед, снабжение и распределение электрической энергии, поставка и распределение природного газа, обращение с бытовыми отходами, услуги по управлению многоквартирным домом, взносы за установку, обслуживание и замену узлов коммерческого учета

То есть Ощадбанк осуществляет перерасчет средств не по пропорциональному принципу (когда за каждую услугу проводился расчет в равных процентах от суммы льготы), а по приоритетному принципу - когда сначала производится оплата за тепло, газ, электроэнергию и тому подобное.

Если сумма льготы достаточна, то оплата всех услуг осуществляется на 100%. Остаток средств льготы будут перечислены на следующий месяц.

Если суммы льготы недостаточно, то оплачены будут только за те услуги, на которые хватит средств. А услуги, за которые нужно доплатить - Ощадбанк пришлет СМС (с размерами доплаты по каждому виду услуги).

Также можно зайти в свой личный кабинет на сайте Ощадбанка, где отражается движение средств по учетной записью.

Напомним, что с 1 марта 2019 года субсидии начали выплачивать деньгами. Монетизированные субсидии пенсионерам выплачивают вместе с пенсией через банк или Укрпочтой. Остальные получают субсидии через Ощадбанк.

Отметим, что субсидии для возмещения затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг в сентябре 2019 года получали 2335,8 тыс. домохозяйств. По данным Госстата, средний размер назначенной субсидии на одну семью в сентябре 2019 года увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2018 года на 13,1% и составил 115,7 грн.