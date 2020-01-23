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В Минсоцполитики разработали новый закон о пенсионном обеспечении

Новости » Политика     23.01.2020 - 13:59
В Минсоцполитики разработали новый закон о пенсионном обеспечении
Фото: Наталья Ненюченко (hvylya.net)

Министерство продолжает совершенствовать накопительную систему пенсионного обеспечения

Замглавы Министерства социальной политики Наталья Ненюченко заявила, что ведомство нарабатывает новый законопроект о пенсионном обеспечении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата Верховной рады.

В частности, в министерстве рассматривается пересмотр стимулов для уплаты ЕСВ, создание условий для повышения и вывода из тени доходов, продолжается работа над введением обязательной профессиональной накопительной системы и совершенствованием накопительной системы пенсионного обеспечения с целью стимулирования к добровольным накоплениям молодого населения.

"Ненюченко сообщила, что Министерство разработало соответствующий законопроект, поскольку задолженность перед Пенсионным фондом по возмещению льготных пенсий составила 14 млрд гривен", - отмечается в сообщении.

Кроме того, замминистра заявила о расширении функционала Портала электронных услуг Пенсионного фонда. В частности, речь идет о "Личном кабинете застрахованного лица" и о мобильном приложении.

"Для людей, которые будут выходить на пенсию, это будет мобильное приложение, которое позволит человеку проверить, какая у него в будущем может быть пенсия, может ли он на что-то рассчитывать", - указано в сообщении.

Напомним, пенсии получают 27% населения Украины при 25% наемных работников.

Как писало РБК-Украина ранее, ПФУ обнародовал данные по количеству пенсионеров и среднего размера пенсий по состоянию на 1 января 2020 года. Так, 1 января в Украине насчитывалось 11,3 млн пенсионеров, а средняя пенсия составляла 3082,98 грн.

В Кабмине рассказали, как вырос средний размер пенсий за год Пенсии получают 27% населения при 25% наемных работников, - Минсоцполитики
Новости Украины пенсииМинистерство социальной политики
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