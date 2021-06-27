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В Мінсоцполітики розповіли, коли в Україні можуть встановити мінімальну пенсію 3,5 тисяч гривень

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Неділя 27 червня 2021 11:17
В Мінсоцполітики розповіли, коли в Україні можуть встановити мінімальну пенсію 3,5 тисяч гривень Фото: міністр соціальної політики Марина Лазебна (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Мінімальна пенсія на рівні 3,5 тисяч гривень могла би бути запроваджена з березня 2022 року. Однак це залежить від встановлення прожиткового мінімуму.

Про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Нововведення можуть стосуватися пенсіонерів віком від 75 років зі стажом 30-35 років.

"Я вже колись і президенту ходила казала, що найкраще було би зробити для людей з 75 років, у кого є стаж 30-35 років, мінімальну гарантію у 3 500. Так, є людина, у кого 74 роки і 9 місяців. Їй буде трошечки менше", - розповіла міністр.

За її словами, це був план Мінсоцполітики на перше півріччя наступного року.

"Але знову ж таки ми зараз входимо у дискусію, що буде з прожитковим. І тут треба вже дивитися, чи ми у змозі будемо все це потягнути фінансово, економічно", - пояснила Лазебна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в липні буде проведена індексація пенсій для ще 1 мільйона пенсіонерів.

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