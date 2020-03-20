Минсоцполитики просит пенсионеров не создавать очереди при оплате за коммуналку

Министерство социальной политики Украины просит пенсионеров соблюдать требования карантина и не создавать очередей при оплате коммунальных услуг. Об этом заявила глава министерства Марина Лазебная, передает РБК-Украина.

По ее словам, в период карантина не будет никаких штрафных санкций за задолженность за потребленные коммунальные услуги. Министр призвала пожилых людей не выходить без лишней необходимости в места скопления людей.

"Приходит 20 число - это дата, когда мы все платим жилищно-коммунальные услуги. И наши пенсионеры - это наиболее дисциплинированные плательщики... И если у них возникнет задолженность - у них никто не заберет субсидию, это уже принятое решение. Если возникнет такая задолженность - не будет ни пени, ни штрафных санкций. Поэтому я очень прошу людей успокоиться, не ходить и не создавать очереди. Обезопасьте себя - это самое главное. Не подвергайте себя опасности", - сказала министр.

Также она добавила, что помочь оплатить услуги онлайн пенсионерам могут дети, внуки или социальные работники.

Кроме того, министр заверила, что все пенсии и другие социальные выплаты будут начислены вовремя и в полном объеме.

"У нас например есть социальные пособия, которые переназначаются на определенные периоды. Мы обеспечили такое решение, что все эти пособия будут назначаться автоматически. Я обращаюсь и прошу людей - не приходите в органы социальной защиты, не идите в Пенсионный фонд - вам все будет выплачено", - сказала Лазебная.

Напомним, в Министерстве соцполитики заявили, что планируют покрыть расходы населения на коммунальные услуги в период карантина за счет повышения социальных льгот.