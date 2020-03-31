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Мінсоцполітики залучить Червоний Хрест для допомоги українцям під час карантину

Новини » Коронавірус     31.03.2020 - 20:59
Мінсоцполітики залучить Червоний Хрест для допомоги українцям під час карантину
Ілюстративне фото (icrc.org)

Товариство Червоного Хреста активує розгалужену мережу волонтерських організацій

Товариство Червоного Хреста та Міністерство соціальної політики співпрацюватимуть для допомоги найбільш соціально вразливим категоріям населення під час дії карантину в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики у Facebook.

Йдеться про забезпечення найбільш вразливих українців, зокрема, одиноких громадян похилого віку та людей з інвалідністю, продуктовими наборами та предметами особистої гігієни, а працівників, які надають соціальні послуги - засобами індивідуального захисту.

"Представники Товариства Червоного Хреста висловили готовність взяти участь у спільних соціальних проектах з Мінсоцполітики, для цього буде залучена розгалужена мережа волонтерських організацій (волонтерів)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив, що Україна проситиме міжнародні організації відправити в окремі райони Донецької і Луганської областей (ОРДЛО) гуманітарні конвої з засобами захисту від коронавірусу.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в уряді дали роз'яснення щодо порядку оформлення субсидії для громадян, які втратили роботу у зв'язку з карантином і стали на облік як безробітні.

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