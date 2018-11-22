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Мінсоцполітики пропонує виплачувати субсидії у грошовій формі через Ощадбанк

Новини » Економіка    22.11.2018 - 14:44
Мінсоцполітики пропонує виплачувати субсидії у грошовій формі через Ощадбанк
Фото: Ощадбанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Проект постанови щодо монетизації субсидій оприлюднений для обговорення

Міністерство соціальної політики України оприлюднило для громадського обговорення проект постанови Кабінету міністрів щодо надання житлових субсидій населенню у грошовій формі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію міністерства.

Згідно з проектом постанови, субсидії надаватимуться не шляхом субвенцій місцевим бюджетам, а напряму з державного бюджету України. Розпорядником бюджетних коштів визначається Мінсоцполітики.

Монетизація субсидій передбачає, що Мінсоцполітики буде перераховувати кошти на рахунок в АТ "Ощадбанк" з подальшим переказом таких коштів на рахунки управителів багатоквартирного будинку та виконавців комунальних послуг, які в подальшому ними розподіляються на особові рахунки одержувачів житлових субсидій.

Проект передбачає монетизацію субсидій з 1 січня 2019 року для тих громадян, які вперше звернуться за субсидією, з подальшим розповсюдженням практики на всіх субсидіантів.

Нагадаємо, у проекті державного бюджету на 2019 рік, який уряд подав до парламенту на розгляд у другому читанні, передбачені видатки на житлові субсидії в розмірі 55,095 млрд грн.

У порівнянні з першим читанням ця сума не змінилася. Але видатки розділені на дві бюджетні програми. За першою програмою місцевим бюджетам надається субвенція на надання пільг та житлових субсидій у сумі 35,095 млрд грн.

За іншою програмою Мінсоцполітики отримає 20 млрд грн на надання пільг та субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі.

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство соціальної політики України найближчим часом винесе на розгляд Кабінету міністрів проект постанови щодо монетизації субсидій.

Кількість отримувачів субсидій у жовтні зменшилася до 1,5 млн господарств Мінфін виявив майже 70 тисяч осіб, що отримували субсидію за різними адресами
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