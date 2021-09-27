В Минсоцполитики пояснили, за какой период учитываются доходы при расчете субсидии

При расчете жилищных субсидий учитываются доходы граждан за два квартала. Для пенсионеров берется один месяц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики (Минсоцполитики).
Как отмечается в сообщении, учитываются доходы:
В случае назначения жилищной субсидии с начала отопительного сезона доходы в виде пенсии учитываются в размере начисленной пенсии за август текущего года, а в случае назначения жилищной субсидии с начала неотопительного сезона доходы в виде пенсии учитываются в размере начисленной пенсии за март текущего года.
В случае назначения жилищной субсидии с начала отопительного (неотопительного) сезона учитывается размер начисленной пенсии за месяц, предшествующий месяцу, предыдущему месяцу, с которого назначается жилищная субсидия.
Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров Украины существенно изменил порядок назначения жилищных субсидий. По новым правилам, которые вводятся с 1 мая, будут лишать субсидий в случае наличия депозитов в банках, покупки валюты и других покупок на 50 тысяч гривен.