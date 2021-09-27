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У Мінсоцполітики пояснили, за який період враховуються доходи при розрахунку субсидії

Автор: Олександр Білоус

При розрахунку житлових субсидій враховуються доходи громадян за два квартали. Для пенсіонерів береться один місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства соціальної політики (Мінсоцполітики).

Як зазначається в повідомленні, враховуються доходи:

  • за III-IV квартали попереднього календарного року - у разі, коли житлова субсидія призначається з початку неопалювального сезону;
  • за I-II квартали поточного календарного року - у разі, коли житлова субсидія призначається з початку опалювального сезону;
  • за два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням житлової субсидії, - у разі, коли житлова субсидія призначається не з початку опалювального (неопалювального) сезону.

У разі призначення житлової субсидії з початку опалювального сезону доходи у вигляді пенсії враховуються в розмірі нарахованої пенсії за серпень поточного року, а в разі призначення житлової субсидії з початку неопалювального сезону доходи у вигляді пенсії враховуються в розмірі нарахованої пенсії за березень поточного року.

У разі призначення житлової субсидії не з початку опалювального (неопалювального) сезону враховується розмір нарахованої пенсії за місяць, що передує місяцю, попередньому до місяця, з якого призначається житлова субсидія.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України істотно змінив порядок призначення житлових субсидій. За новими правилами, які вводяться з 1 травня, позбавлятимуть субсидій у разі наявності депозитів у банках, купівлі валюти та інших покупок на 50 тисяч гривень.

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Субсидії в Україні