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У Мінсоцполітики поставили крапку в питанні розміру виплат переселенцям

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Україна, Вівторок 14 червня 2022 13:14
У Мінсоцполітики поставили крапку в питанні розміру виплат переселенцям Фото: міністр соцполітики Марина Лазебна (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Виплати для переселенців, які були змушені залишити свої будинки через бойові дії, продовжаться. Але сума залишиться незмінною - 2 000 гривень або ж 3 000 гривень - для дітей та осіб з інвалідністю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Міністерства соцполітики Марину Лазебну в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що виплати переселенцям були введені саме в воєнний час і вони ніяк не прив'язані до майнового стану, працевлаштування людини або до інших виплат.

"У державі багато різних соціальних виплат і допомог, які надаються малозабезпеченим, багатодітним, сім'ям з дітьми, людям з інвалідністю. Тому ми вважаємо, що якщо виникли труднощі, то людину ми як соціальна сфера повинні бачити і допомагати. А допомога на проживання - це допомога саме зараз. Виплати поки залишаться такими ж (2000 гривень, - ред.)", - підкреслила Лазебна.

Нагадаємо, що уряд знову змінив перелік територій, розташованих в районі бойових дій. До списку входять також тимчасово окуповані та заблоковані громади та області.

Також ми раніше повідомляли, що в Україні запрацювала ще одна програма фінансової допомоги переселенцям і тим, хто постраждав від війни. Цю допомогу зможуть отримати жителі Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей.

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